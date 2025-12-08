Rugby Giacobazzi ko col fanalino Milano Piazzato beffa all’ultimo minuto
union milano 30 giacobazzi 27 UNION MILANO: Trivillin; Saita, Ronza, Riva, Stella; Crepaldi, Tesser; Mastromauro, Marroccoli, Pavesi R.; Cordoni, Carozzo; Pavesi N., Guidetti, Mastropasqua. All. Grangetto. GIACOBAZZI: Mazzi; Traversi, Orlandi, Malagoli (41’ Lloyd), Trotta; Zerbini (65’ Serradimigni), Righi Riva; Bellei M., De Luca (55’ Operoso), Flores (65’ Cojocari); Venturelli M., Venturelli L. (48’ Zanni); Malisano (68’ Milzani), Benassi (48’ Rodriguez), Morelli (75’ Rizzi). All. Guareschi. Arbitro: Grosso di Torino Marcature: 8’ meta Mastromauro tr Trivillin, 13’ meta Malagoli tr Mazzi, 18’ cp Mazzi, 22’ drop Mazzi, 28’ cp Riva, 32’ meta Crepaldi tr Riva, 40’ meta Benassi tr Mazzi; 47’ cp Riva, 54’ meta Rodriguez tr Mazzi, 67’ meta Parrino tr Riva, 79’ cp Riva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
