E’ stato un weekend europeo ricco di spunti, con il doppio avvio di Champions Cup e Challenge Cup a riempire il calendario ovale. Tra conferme, colpi esterni e risultati pesanti, la prima giornata delle due competizioni ha mostrato un livello già altissimo, indicando quali squadre sembrano più pronte a incidere fin da subito. Dalla vittoria-shock degli Stormers a Bayonne fino al dominio dell’Ulster in Challenge Cup, il cammino continentale si annuncia intenso e senza pause, con i prossimi turni già decisivi per l’equilibrio delle pool. La Champions Cup ha aperto la stagione con un risultato subito sorprendente: i DHL Stormers hanno violato lo Stade Jean-Dauger, infliggendo ad Aviron Bayonnais una sconfitta interna che pesa e che lancia un segnale forte al resto della Pool 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby: Champions e Challenge Cup, weekend di fuoco. Show Capuozzo e italiane subito protagoniste