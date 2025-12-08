Rubano la carrozzina al campione di handbike Davyd Andriyesh | È il mezzo per la mia autonomia

Il 23enne Davyd Andriyesh vive in una casa popolare a Villasanta (Monza e Brianza). È un campione di handbike e, in questi giorni, gli è stata rubata la sua carrozzina elettrica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Sappiamo che la carrozzina è molto più di un ausilio: è una compagna di viaggio. Con il tempo diventa parte della tua storia, dei tuoi ricordi e della tua indipendenza. Siamo curiosi: Da quanto tempo utilizzi la tua attuale carrozzina? Scrivilo nei commenti! #p - facebook.com Vai su Facebook

Rubano la carrozzina al campione di handbike Davyd Andriyesh: “È il mezzo per la mia autonomia” - È un campione di handbike e, in questi giorni, gli è stata rubata la sua carrozzina elettrica. Lo riporta fanpage.it