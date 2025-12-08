Rottamazione Quater domani scade l'ultima rata | ecco come non perdere i benefici

Domani, martedì 9 dicembre, scade il termine per il pagamento della rata della rottamazione quater. Ecco chi deve pagare, come farlo e cosa succede in caso di ritardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

rottamazione quater domani scadeRottamazione Quater, domani scade l’ultima rata: ecco come non perdere i benefici - Si avvicina il termine finale per i contribuenti che devono versare la rata della rottamazione quater: anche se la scadenza ufficiale era fissata al 30 novembre 2025, la legge concede cinque giorni di ... Secondo fanpage.it

