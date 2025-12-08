Rossetto rosso per Natale 2025? La nuance perfetta l’abbiamo copiata ad Anne Hathaway

Rosso: un colore, mille significati. Guardandolo pensiamo all’amore, alla passione, al calore, all’energia, al prestigio ma anche al caro Natale. È un caso che sia proprio uno dei cosiddetti power color — e sono i più esperti armocromisti al mondo a dirlo — a contrassegnare da sempre il periodo delle Feste? D’altronde è un dato di fatto: nessun’altra nuance come questa sa accendere i sensi, risvegliandoli dal torpore. La sua carica emotiva è senza eguali, attrae ma con eleganza, ed è per questo la scelta prediletta di tutte coloro che non amano passare inosservate. È notevole la sua valenza simbolica: senza dubbio rimanda alla sensualità, al potere, all’autorità, alla forza ma soprattutto alla sicurezza. 🔗 Leggi su Dilei.it

