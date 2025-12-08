Roscigno Vecchia grande partecipazione al Presepe vivente del ' 900

Salernotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le festività natalizie si sono aperte a Roscigno nel modo più classico e più coinvolgente possibile: con il “Presepe vivente del ‘900”, evento che ha saputo richiamare nel piccolo paese degli Alburni decine di visitatori che si sono lasciati avvolgere dal fascino senza tempo del borgo abbandonato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Roscigno Vecchia, grande partecipazione al Presepe vivente del '900 - Eventi: Le festività natalizie si sono aperte a Roscigno nel modo più classico e più coinvolgente possibile: con il “Presepe vivente del ... Riporta cilentonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Roscigno Vecchia Grande Partecipazione