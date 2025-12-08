Roscigno Vecchia grande partecipazione al Presepe vivente del ' 900
Le festività natalizie si sono aperte a Roscigno nel modo più classico e più coinvolgente possibile: con il “Presepe vivente del ‘900”, evento che ha saputo richiamare nel piccolo paese degli Alburni decine di visitatori che si sono lasciati avvolgere dal fascino senza tempo del borgo abbandonato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Oggi ( 7 dicembre per chi legge ) sono stato a Roscigno Vecchia. C'era, un evento: il "presepe vivente". In realtà non è stato l'evento che mi a portato a Roscigno Vecchia, non perché lo disprezzo, ci mancherebbe. Ero curioso di vedere la sua piazza "che ritorn - facebook.com Vai su Facebook
Roscigno Vecchia, grande partecipazione al Presepe vivente del '900 - Eventi: Le festività natalizie si sono aperte a Roscigno nel modo più classico e più coinvolgente possibile: con il “Presepe vivente del ... Riporta cilentonotizie.it