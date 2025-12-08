Rosa Balistreri - Dalla Sicilia con furore

Leccotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto “Libertà vo cercando”, nato dalla collaborazione tra due realtà culturali di Dervio - l’associazione musiculturale ImmaginArti e il coro femminile CorolLario - nell’intento di creare occasioni di riflessione su temi di drammatica attualità suggeriti dalla prossimità di due date. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

rosa balistreri sicilia furore«Libertà vo cercando», il 10 dicembre il concerto in omaggio a Rosa Balistreri - A Dervio una serata ricordo della prima cantautrice e cantastorie italiana In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Umanità DERVIO – Il progetto “Libertà vo cercando”, nato dalla collabor ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rosa Balistreri Sicilia Furore