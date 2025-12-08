Rooney contro Salah | Sta distruggendo la sua eredità al Liverpool
Inter News 24 Rooney analizza il caso Salah dopo lo sfogo contro Slot alla vigilia della sfida di Champions contro l’Inter: le parole della leggenda del Manchester. Secondo Wayne Rooney, ex fuoriclasse del Manchester United e della Nazionale inglese, Mohamed Salah starebbe compromettendo seriamente la propria immagine al Liverpool dopo le durissime dichiarazioni rilasciate contro Arne Slot. L’egiziano, finito in panchina nelle ultime tre partite, si è lasciato andare a uno sfogo pubblico che ha acceso un vero e proprio caso mediatico in Inghilterra. Intervenuto nel suo podcast per la BBC, Rooney non ha usato mezzi termini: «Salah sta assolutamente distruggendo la sua eredità al Liverpool. 🔗 Leggi su Internews24.com
