Rooney contro Salah | Sta distruggendo la sua eredità al Liverpool

Rooney analizza il caso Salah dopo lo sfogo contro Slot alla vigilia della sfida di Champions contro l'Inter: le parole della leggenda del Manchester. Secondo Wayne Rooney, ex fuoriclasse del Manchester United e della Nazionale inglese, Mohamed Salah starebbe compromettendo seriamente la propria immagine al Liverpool dopo le durissime dichiarazioni rilasciate contro Arne Slot. L'egiziano, finito in panchina nelle ultime tre partite, si è lasciato andare a uno sfogo pubblico che ha acceso un vero e proprio caso mediatico in Inghilterra. Intervenuto nel suo podcast per la BBC, Rooney non ha usato mezzi termini: «Salah sta assolutamente distruggendo la sua eredità al Liverpool.

