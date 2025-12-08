Roma posta corona di fiori su Madonna in piazza di Spagna
A Roma i vigili del fuoco hanno deposto una corona di fiori sulla statua della Madonna in Piazza di Spagna. La tradizione si svolge ogni anno l’8 dicembre e ha avuto origine nel 1949. A compiere la deposizione è stato Roberto Leo, caporeparto più anziano in servizio presso il Comando di Roma. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Scopri altri approfondimenti
Roma d'Oro Posta nel circuito delle Mura Aureliane all'altezza oggi di via Veneto, la porta risale al 403 d.C. quando un'antica posterula realizzata all'epoca di Aureliano fu ingrandita dall'imperatore Onorio. Affiancata e protetta da due torr - facebook.com Vai su Facebook
Roma, posta corona di fiori su Madonna in piazza di Spagna - A Roma i vigili del fuoco hanno deposto una corona di fiori sulla statua della Madonna in Piazza di Spagna. Segnala tg24.sky.it