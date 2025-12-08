C’è bisogno di dimenticare in fretta la delusione di Cagliari per rimettersi in fretta sui giusti binari e tornare a portare a casa risultati positivi. La due sconfitte con Napoli e con i rossoblù hanno rallentato il percorso di crescita della Roma, che continua a combattere con i suoi problemi offensivi, in attesa che dal mercato possa arrivare qualche rinforzo. Prima di pensare a ciò che accadrà nel mese di gennaio ci sarà però da finire al meglio l’anno solare, a partire dal prossimo impegno, che sarà in campo europeo per la sesta giornata della League Phase di Europa League, con i giallorossi di scena a Glasgow. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, giovedì trasferta a Glasgow: le condizioni di Wesley