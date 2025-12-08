Roma fiori dei pompieri all' Immacolata

10.00 Un omaggio floreale nelle braccia della Madonna in piazza Mignanelli a Roma, adiacente alla famosa piazza di Spagna. A porgere i fiori un vigile del fuoco in onore dei 220 colleghi che l'8 dicembre 1857 inaugurarono la statua e l'atto di devozione va avanti dal 1949. Roberto Leo, caporeparto più anziano in servizio al Comando della Capitale, ha raggiunto 27 metri di altezza salendo i 100 gradini dell'autoscala. E' accaduto alle 7 di questa mattina. Nel pomeriggio, a rendere omaggio all' Immacolata sarà Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it