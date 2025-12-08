Roma fermato mentre riceve una bustarella con dei soldi | ai domiciliari il primario del Sant' Eugenio accusato di corruzione
Il gip di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per Roberto Palumbo, primario del reparto Nefrologia e Dialisi dell'ospedale Sant'Eugenio, finito in carcere giovedì scorso. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
