Roma fermato mentre riceve una bustarella con dei soldi | ai domiciliari il primario del Sant' Eugenio accusato di corruzione

Affaritaliani.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gip di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per Roberto Palumbo, primario del reparto Nefrologia e Dialisi dell'ospedale Sant'Eugenio, finito in carcere giovedì scorso. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

© Affaritaliani.it - Roma, fermato mentre riceve una "bustarella" con dei soldi: ai domiciliari il primario del Sant'Eugenio accusato di corruzione

