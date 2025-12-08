Arrestato Roberto Palumbo, primario di Nefrologia del Sant’Eugenio, nell’ambito di un’indagine per corruzione che coinvolge complessivamente 12 persone. Secondo gli investigatori, il medico avrebbe ricevuto una tangente di circa 3 mila euro mentre si trovava in auto con l’imprenditore Maurizio Terra, attivo nel settore delle apparecchiature per la dialisi e anch’egli fermato. Gli accertamenti della procura ruotano attorno a presunte mazzette collegate alla gestione dei pazienti dimessi e al loro trasferimento verso centri dialisi privati. Per la magistratura, Palumbo avrebbe utilizzato la propria posizione di dirigente della Uoc dell’ospedale per indirizzare i malati verso strutture con cui aveva interessi diretti o indiretti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Roma, arrestato primario del Sant’Eugenio