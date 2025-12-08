Roma arrestato primario del Sant’Eugenio
Arrestato Roberto Palumbo, primario di Nefrologia del Sant’Eugenio, nell’ambito di un’indagine per corruzione che coinvolge complessivamente 12 persone. Secondo gli investigatori, il medico avrebbe ricevuto una tangente di circa 3 mila euro mentre si trovava in auto con l’imprenditore Maurizio Terra, attivo nel settore delle apparecchiature per la dialisi e anch’egli fermato. Gli accertamenti della procura ruotano attorno a presunte mazzette collegate alla gestione dei pazienti dimessi e al loro trasferimento verso centri dialisi privati. Per la magistratura, Palumbo avrebbe utilizzato la propria posizione di dirigente della Uoc dell’ospedale per indirizzare i malati verso strutture con cui aveva interessi diretti o indiretti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
