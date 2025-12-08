Il medico è stato portato in carcere, l'imprenditore è ai domiciliari, in attesa che il gip decida sulla convalida. I pm di piazzale Clodio indagano da circa un anno su un giro di mazzette legate alla gestione dei pazienti in dialisi dimessi e che venivano "dirottati" in strutture private. I due sono stati fermati in strada dopo essersi incontrati nei pressi della Regione Lazio. L'indagine. In base a quanto si apprende l'imprenditore a bordo dell'autovettura in uso al primario ha consegnato a Palumbo la mazzetta in banconote da 100 e 50 euro poi intercettata dagli agenti della Mobile - Sezione Anticorruzione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Roma, arrestato primario del Sant'Eugenio: per i pm intascava 3mila euro a paziente