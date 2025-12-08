Roma ai domiciliari il primario del Sant’Eugenio accusato di corruzione

(Adnkronos) – Il gip di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per Roberto Palumbo, primario del reparto Nefrologia e Dialisi dell'ospedale Sant'Eugenio, finito in carcere giovedì scorso, 4 dicembre, quando gli agenti della squadra mobile lo hanno fermato mentre riceveva una busta contenente 3mila euro in banconote da 50 e 100 euro dall'imprenditore Maurizio Terra.

