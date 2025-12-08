Roma 8 Dicembre oggi l’accensione dell’albero di Natale a piazza del Popolo

L’atmosfera natalizia entra ufficialmente nel cuore della Capitale. Oggi 8 DICEMBRE, alle 18.30, piazza del Popolo ospiterà la tradizionale accensione dell’albero di Natale di Roma Capitale e l’illuminazione delle luci lungo via del Corso, uno degli appuntamenti più attesi da cittadini e turisti. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> L’evento rientra quest’anno nel calendario degli eventi giubilari, contribuendo a trasformare il centro storico in uno dei principali scenari celebrativi del Giubileo 2025. Le autorità presenti. 🔗 Leggi su Funweek.it

