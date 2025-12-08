Rock Jazz e dintorni a Torino | Giorgia e il Memorial Sergio Ramella
Mercoledì. All’Inalpi Arena si esibisce Giorgia. Al Vinile è di scena il cantautore Fabio De Vincente. All’Hiroshima Mon Amour suonano i Delta V. Al Blah Blah suonano i Kairoskiller + Latente. All’Osteria Rabezzana si esibisce il quartetto di Federico Ponzano. Giovedì. Alla Divina Commedia sono di scena i Trz+ Portalminds. Al Blah Blah suonano i Blou Daville. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dedalus, Perigeo e Il Picchio Dal Pozzo sono capolavori jazz rock sperimentali da far invidia agli Hatfield & The North, così come il viaggione fuori dal tempo dei Cervello...ristampe! - facebook.com Vai su Facebook
Rock Jazz e dintorni a Torino. I Negrita e i Modà iltorinese.it/2025/11/30/roc… Vai su X
TONI LAMINARCA. Una vita per il jazz – L’immagine del suono a Torino e dintorni - Mostra personale del fotografo Toni Laminarca, trenta scatti tra i più rappresentativi raccolti nei principali festival jazz piemontesi, estratti da un archivio di centinaia di fotografie di musicisti ... Secondo exibart.com