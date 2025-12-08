Rock Jazz e dintorni a Torino | Giorgia e il Memorial Sergio Ramella

Mercoledì. All’Inalpi Arena si esibisce Giorgia. Al Vinile è di scena il cantautore Fabio De Vincente. All’Hiroshima Mon Amour suonano i Delta V. Al Blah Blah suonano i Kairoskiller + Latente. All’Osteria Rabezzana si esibisce il quartetto di Federico Ponzano. Giovedì. Alla Divina Commedia sono di scena i Trz+ Portalminds. Al Blah Blah suonano i Blou Daville. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

