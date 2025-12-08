Roberto Palumbo il primario di Roma e la mazzetta Chiedeva 3mila euro per paziente Ora è ai domiciliari

Il gip di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per Roberto Palumbo, responsabile del reparto Nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, arrestato e portato in carcere nei giorni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Roberto Palumbo, il primario di Roma e la mazzetta. «Chiedeva 3mila euro per paziente». Ora è ai domiciliari

