Roberto Palumbo il primario di Roma e la mazzetta Aveva il controllo sulle destinazioni dei pazienti Ora è ai domiciliari

Il gip di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per Roberto Palumbo, responsabile del reparto Nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, arrestato e portato in carcere nei giorni. Roberto Palumbo, il primario di Roma e la mazzetta. «Aveva il controllo sulle destinazioni dei pazienti». Ora è ai domiciliari

Roberto Palumbo è stato denunciato da un imprenditore che ha dichiarato di essere stato costretto a pagare 700mila euro al primario del Sant'Eugenio tra il 2019 e il 2021

Arrestato il primario dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, Roberto Palumbo, mentre incassava una tangente da un imprenditore abruzzese specializzato nel settore delle apparecchiature elettromedicali, anche lui finito in manette

Roberto Palumbo, chi è il primario (ai domiciliari) accusato di aver intascato una mazzetta: i pazienti in dialisi e le strutture private - Roberto Palumbo è il responsabile del reparto Nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma: era stato arrestato e portato in carcere nei giorni scorsi mentre intascava una