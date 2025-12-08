Roberto Palumbo il primario di Roma e la mazzetta Aveva il controllo sulle destinazioni dei pazienti Ora è ai domiciliari

Ilmessaggero.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gip di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per Roberto Palumbo, responsabile del reparto Nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, arrestato e portato in carcere nei giorni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

roberto palumbo il primario di roma e la mazzetta aveva il controllo sulle destinazioni dei pazienti ora 232 ai domiciliari

© Ilmessaggero.it - Roberto Palumbo, il primario di Roma e la mazzetta. «Aveva il controllo sulle destinazioni dei pazienti». Ora è ai domiciliari

Scopri altri approfondimenti

roberto palumbo primario romaRoberto Palumbo, chi è il primario (ai domiciliari) accusato di aver intascato una mazzetta: i pazienti in dialisi e le strutture private - Roberto Palumbo è il responsabile del reparto Nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma: era stato arrestato e portato in carcere nei giorni scorsi mentre intascava una ... Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Roberto Palumbo Primario Roma