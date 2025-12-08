Roberto Palumbo chi è il primario ' rockstar' arrestato Le carte di credito la casa l' auto le intercettazioni | Te godi la vita

Leggo.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi è Roberto Palumbo, il primario del Sant'Eugenio finito ai domiciliari in un'inchiesta per corruzione? Alla soglia dei 60 anni, oltre 33 spesi tra i reparti di dialisi, con una. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Roberto Palumbo, chi è il primario 'rockstar' arrestato. Le carte di credito, la casa, l'auto, le intercettazioni: «Te godi la vita»

roberto palumbo 232 primarioRoberto Palumbo, chi &#232; il primario (ai domiciliari) accusato di aver intascato una mazzetta: i pazienti in dialisi e le strutture private - Roberto Palumbo è il responsabile del reparto Nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma: era stato arrestato e portato in carcere nei giorni scorsi mentre intascava una ... Da ilmessaggero.it

