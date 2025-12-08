Roberto Palumbo chi è il primario ' rockstar' arrestato Le carte di credito la casa l' auto le intercettazioni | Te godi la vita

Chi è Roberto Palumbo, il primario del Sant'Eugenio finito ai domiciliari in un'inchiesta per corruzione? Alla soglia dei 60 anni, oltre 33 spesi tra i reparti di dialisi, con una. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Roberto Palumbo, chi è il primario 'rockstar' arrestato. Le carte di credito, la casa, l'auto, le intercettazioni: «Te godi la vita»

Roberto Palumbo è stato denunciato da un imprenditore che ha dichiarato di essere stato costretto a pagare 700mila euro al primario del Sant’Eugenio tra il 2019 e il 2021 - facebook.com Vai su Facebook

Arrestato il primario dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, Roberto Palumbo, mentre incassava una tangente da un imprenditore abruzzese specializzato nel settore delle apparecchiature elettromedicali, anche lui finito in manette Annamaria Caresta #GR1 Vai su X

Roberto Palumbo, chi è il primario (ai domiciliari) accusato di aver intascato una mazzetta: i pazienti in dialisi e le strutture private - Roberto Palumbo è il responsabile del reparto Nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma: era stato arrestato e portato in carcere nei giorni scorsi mentre intascava una ... Da ilmessaggero.it