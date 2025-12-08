Roberto Palumbo ai domiciliari il primario del Sant' Eugenio arrestato mentre intascava 3mila euro
Il giudice per le indagini preliminari ha disposto i domiciliari nei confronti di Roberto Palumbo, il primario di nefrologia dell'ospedale Sant’Eugenio di Rima arrestato in flagrante mentre, secondo l'accusa, stava incassando 3mila euro in contanti dall'imprenditore Maurizio Terra, amministratore. 🔗 Leggi su Today.it
Roberto Palumbo è stato denunciato da un imprenditore che ha dichiarato di essere stato costretto a pagare 700mila euro al primario del Sant’Eugenio tra il 2019 e il 2021 - facebook.com Vai su Facebook
Arrestato il primario dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, Roberto Palumbo, mentre incassava una tangente da un imprenditore abruzzese specializzato nel settore delle apparecchiature elettromedicali, anche lui finito in manette Annamaria Caresta #GR1 Vai su X
Roma, fermato mentre riceve una "bustarella" con dei soldi: ai domiciliari il primario del Sant'Eugenio accusato di corruzione - Il gip di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per Roberto Palumbo, primario del reparto Nefrologia e Dialisi dell'ospedale Sant'Eugenio, finito ... Scrive affaritaliani.it