Roberto Palumbo ai domiciliari il primario del Sant' Eugenio arrestato mentre intascava 3mila euro

Today.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto i domiciliari nei confronti di Roberto Palumbo, il primario di nefrologia dell'ospedale SantEugenio di Rima arrestato in flagrante mentre, secondo l'accusa, stava incassando 3mila euro in contanti dall'imprenditore Maurizio Terra, amministratore. 🔗 Leggi su Today.it

