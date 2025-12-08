Roma, 8 dicembre 2025 – Il gip di Roma ha disposto i domiciliari per Roberto Palumbo, il primario della Nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio arrestato e portato in carcere nei giorni scorsi mentre intascava una mazzetta da tremila euro in contanti dall'imprenditore abruzzese Maurizio Terra, specializzato nel settore delle apparecchiature elettromedicali. Fermato in flagranza a bordo di un’auto parcheggiata nelle vicinanze del palazzo della Regione Lazio, gli inquirenti hanno sorpreso il primario 57enne mentre intascava la mazzetta in banconote da 50 e 100 euro. Secondo gli inquirenti sarebbe solo la punta dell’iceberg di un vero e proprio sistema tangenti collegate al trasferimento di pazienti dall’ospedale Sant’Eugenio verso il Centro Dialisi Dialeur, di cui il primario possiede (di fatto) il 60% delle quote. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Roberto Palumbo ai domiciliari. Il gip: “Controllava la destinazione dei pazienti alla Dialeur”