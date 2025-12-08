Per Roberto Baggio arriva una sorpresa amara: è tutto nero su bianco, beffato da Francesco Totti, tifosi increduli. Quando si pronuncia il nome di Roberto Baggio, infatti, si parla immediatamente di un patrimonio del calcio italiano. Il Divin Codino è una figura che trascende le squadre e le epoche, uno di quei campioni che hanno lasciato un solco emotivo prima ancora che statistico. Eleganza, magia, capacità di cambiare una partita con un solo tocco: Baggio è stato tutto questo e molto di più, sia con la maglia della Fiorentina sia con quelle di Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia. In Italia pochi hanno incarnato il calcio come lui, però anche le leggende a volte devono fare i conti con numeri che sorprendono, spiazzano e – inevitabilmente – fanno discutere. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Roberto Baggio umiliato, è tutto scritto: brutto scherzo di Totti