Roberto Baggio umiliato è tutto scritto | brutto scherzo di Totti
Per Roberto Baggio arriva una sorpresa amara: è tutto nero su bianco, beffato da Francesco Totti, tifosi increduli. Quando si pronuncia il nome di Roberto Baggio, infatti, si parla immediatamente di un patrimonio del calcio italiano. Il Divin Codino è una figura che trascende le squadre e le epoche, uno di quei campioni che hanno lasciato un solco emotivo prima ancora che statistico. Eleganza, magia, capacità di cambiare una partita con un solo tocco: Baggio è stato tutto questo e molto di più, sia con la maglia della Fiorentina sia con quelle di Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia. In Italia pochi hanno incarnato il calcio come lui, però anche le leggende a volte devono fare i conti con numeri che sorprendono, spiazzano e – inevitabilmente – fanno discutere. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Roberto Baggio perde la corona: totalmente rinnegato dal calcio italiano | Gli preferiscono chiunque
Roberto Baggio confessa, resta senza parole: “L’ho rovinata”
Sofia Goggia: “Andai da Roberto Baggio dopo l’infortunio, mi disse una frase. Non pensavo di farcela”
Roberto Baggio: “Trovo sgradevole giudicare i giocatori in campo, per questo non faccio programmi tv. Vedo colleghi che criticano certi giocatori come maestri, quando non erano in grado di fare tre palleggi con le mani”. Roby Baggio Fonte: Corriere.it - facebook.com Vai su Facebook
Roberto #Baggio: “Mi auguro che l’Italia possa finalmente tornare al Mondiale. Spero che possa esserci per non deludere la passione e l’amore della gente che aspetta di rivedere l’Italia al Mondiale” Vai su X
Roberto Baggio, venduta all'asta la sua Lancia Delta Giallo Ginestra: la cifra record devoluta in beneficenza - Roberto Baggio ha venduto all'asta online la sua Lancia Delta del 1994, costata la cifra record di 230mila euro, il prezzo più alto pagato da un italiano nel 2024. Riporta ilgazzettino.it