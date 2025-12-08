Rizzetto FdI membro della Commissione parlamentare d' inchiesta sulla morte di Rossi | Verifiche immediate

Una nuova simulazione virtuale, che verrà trasmessa in esclusiva da "Le Iene" domani sera, riapre tutti i dubbi sul caso della morte di David Rossi, il capo della comunicazione di Mps morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni. Secondo il software utilizzato dall'ingegnere Giuseppe Monfreda, uno dei massimi esperti in Italia del programma del dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale della Sapienza nell'ambito della speciale commissione che ha affrontato il caso, l'uomo non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato trattenuto per i polsi prima di cadere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

rizzetto fdi membro commissione"David Rossi è stato ucciso": la controperizia choc. Rizzetto (FdI): "Verifiche immediate" - Il membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi e presidente della Commissione Lavoro alla Camera: "Bisogna riaprire le indagini" ... Lo riporta ilgiornale.it

