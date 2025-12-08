Rivalità amorosa finisce in rissa | volano bastonate e bottigliate
Una discussione sentimentale è degenerata in una violenta colluttazione nel quartiere San Leonardo, dove due uomini stranieri, un 24enne e un 28enne, sono stati denunciati dai Carabinieri per lesioni personali aggravate. Entrambi hanno riportato ferite e sono stati soccorsi all’Ospedale di Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
