Ritrovamento di netflix con trump prima dell’accordo con warner bros
interazioni tra Netflix e il governo americano: i dettagli di un incontro chiave. Tra le dinamiche più discusse nel panorama dell’intrattenimento digitale emerge un incontro a porte strette tra i vertici di Netflix e figure di spicco del Governo degli Stati Uniti. Questo appuntamento, avvenuto poche settimane prima della firma di un importante accordo tra Netflix e Warner Bros. Discovery, ha sollevato numerosi interrogativi sulla strategia e le motivazioni di entrambe le parti coinvolte. analisi dell’incontro tra Ted Sarandos e il presidente Trump. luogo e tempo dell’incontro. Secondo quanto riportato, il meeting si è svolto nel mese di novembre presso la Casa Bianca, con la partecipazione del co-CEO di Netflix, Ted Sarandos. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Argomenti simili trattati di recente
È uscito da pochi giorni su Netflix: Sean Combs: The Reckoning, la docuserie in 4 episodi prodotta da 50 Cent che racconta l’ascesa — e la caduta — di Sean “Diddy” Combs. Un viaggio dall’apice del successo fino ai momenti che hanno preceduto il suo ar - facebook.com Vai su Facebook
Netflix-Warner Bros Discovery: l’accordo non piace all’amministrazione Trump. Ecco cosa ne pensano gli analisti - In caso di successo, l'operazione crea un colosso del settore dei media con 75 miliardi di dollari di ricavi pro- Secondo milanofinanza.it