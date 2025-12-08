Rita Fiorani ai mercoledì coi grilli per la testa con Il racconto di Artì - Una storia partigiana
Mercoledì 10 dicembre alle ore 17,30 alla Libreria Romagnosi nell'ambito della rassegna letteraria "i mercoledì coi grilli per la testa" Nadia Maffini, neopresidente dell'A.N.P.I. provinciale, e Claudio Arzani, giornalista, scrittore e poeta, presentano Rita Fiorani con il suo nuovo libro "Il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondisci con queste news
Complimenti a Rita Greco a cui è stato assegnato il Premio alla Cultura “Samadi”, conferito ai cittadini che si sono contraddistinti per la diffusione della cultura nella nostra terra con la seguente motivazione: “Per la sua sensibilità d’animo e d’intelletto, per i sen - facebook.com Vai su Facebook