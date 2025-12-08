risultato ingiusto che peccato un grazie ai nostri tifosi incredibili

"Abbiamo giocato bene per tutto il match, collezionando ottonove occasioni e mettendo in seria difficoltà il Grosseto, che ha cambiato più volte il modulo perché non ci stava capendo granché. Resta il rammarico per aver perso per un cross e per non aver sfruttato le opportunità da gol. Dispiace tanto per i nostri tifosi incredibili". Rammarico, ma anche tanto orgoglio nelle parole di mister Simone Venturi. "La fortuna non ha girato dalla nostra parte. Le palle gol sono state tutte nitide e importanti. C’è grande rabbia per questo risultato assolutamente ingiusto. Ai ragazzi dico bravi perché hanno disputato una partita grandiosa, venendo puniti per un episodio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

