Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Malinovskyi porta in vantaggio il Genoa a Udine

Segui in tempo reale i risultati della Serie A 2025/26, con aggiornamenti sugli incontri e le prestazioni delle squadre. Malinovskyi ha aperto le marcature per il Genoa a Udine, mentre la Juventus continua il suo percorso nel campionato italiano. Tutti gli sviluppi e le novità dal massimo campionato italiano sono disponibili in questa diretta.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Malinovskyi porta in vantaggio il Genoa a Udine

Contenuti che potrebbero interessarti

Risultati della 13° giornata di campionato Serie A1 Tigotà Chi vi ha sorpreso di più? #pallavolistibrutti #alzalignoranza #volley #volleyball #pallavolo - facebook.com Vai su Facebook

Tutti i risultati del rientro in campo della Serie B #SerieB #risultati #rugby Vai su X

| Serie B Interregionale - 11a giornata 25-26: calendario, risultati, classifiche - Siamo alla decima giornata della stagione regolare, spalmata su due giorni ... Come scrive pianetabasket.com