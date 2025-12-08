RISULTATI | DREAM Pro It’s Coming Home 07.122025
I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Salerno: DREAM Pro “It’s Coming Home” Domenica 7 Dicembre – Salerno Max Peach Open Challenge Max Peach batte Alessandro Petrarca. Fatal 5 Way Match for Campione Italiano Milano Wrestling Alberto Borghi (c) batte Zoom, Whyskey Lee, Mr. Excellent Kevin Morgan e mantiene il Titolo. Tag Team Match La Familia (Degan & Furio Santucci) w Leonardo Zito battono Flowey Queen & Lumar. Luna Moreno w Frank Tanaka batte Akane Fujita. Shigehiro Irie batte Rede. DREAM Pro Wrestling Championship Gianluca Vitale batte Veny (c) e diventa Nuovo Campione!!!!. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Si è conclusa anche la quarta giornata del torneo Malaga Dream! Come al solito, nelle slide potete trovare i risultati delle partite della giornata seguite dalla classifica generale. La prossima giornata si terrà martedì 9 Dicembre... Stay Tuned!
