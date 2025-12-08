Rispettino le nostre tradizioni | i nazionalisti giapponesi contro i musulmani

In Giappone è diventato virale un video che mostra una parlamentare di destra opporsi alla sepoltura dei residenti musulmani nel corso di un dibattito parlamentare tenutosi alla fine del mese scorso. La protagonista della clip, Mizuho Umemura, membro della Camera dei Consiglieri del partito populista Sanseito, ha spiegato che la cremazione è un'usanza nazionale fondamentale praticata da oltre il 99% dei giapponesi. Non solo: il fatto di approvare e individuare nuovi terreni di sepoltura per i musulmani – ha proseguito la signora – sarebbe inappropriato dato il limitato spazio disponibile e le preoccupazioni per la contaminazione delle falde acquifere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

