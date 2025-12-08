Risorse ingenti per i plessi scolastici

Più di un milione di euro il contributo statale destinato all’ efficientamento della scuola di Romito. È una delle conquiste dell’ amministrazione comunale arcolana, ripercorse durante una seduta di consiglio comunale. La somma destinata a Romito è per la precisione 1.450.000 euro e finanzierà l’intervento conclusivo di un iter che dura da tre anni. Cantieri aperti anche per la realizzazione di strutture nella stessa collocazione: stanno procedendo e si completeranno con l’inizio del 2026 i lavori del nuovo nido di Romito, grazie a un ulteriore finanziamento che renderà sempre di più il plesso punto di riferimento del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Risorse ingenti per i plessi scolastici"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Salutequità: “Nonostante ingenti risorse Pnrr, gestione cronicità su territorio peggiora”

Pnrr, Zes e fondi per la coesione, Musumeci: "Per la Sicilia risorse mai così ingenti, ora serve capacità di programmazione"

Tgs. . Palermo alle prese con tante strade al buio. Dalla zona di viale Lazio all'Acqua dei corsari. Impianti datati, riparazioni non risolutive. Il Comune: Orlando: "Non si può fare tutto contemporaneamente perché servono ingenti risorse, stiamo programmando l - facebook.com Vai su Facebook

"Risorse ingenti per i plessi scolastici" - Più di un milione di euro il contributo statale destinato all’efficientamento della scuola di Romito. Secondo lanazione.it

Fondi MOF CCNI del 23 ottobre: il Ministero comunica alle scuole l’assegnazione delle risorse per ATA, DSGA e valorizzazione docenti - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato alle istituzioni scolastiche le assegnazioni integrative relative al CCNI sottoscritto il 23 ottobre 2025, con cui sono state ripartite le econo ... Da orizzontescuola.it

Rientro in classe, Ama e Risorse per Roma avviano interventi di pulizia in 1400 plessi scolastici - Pulizia delle aree interne ed esterne, igienizzazione dei cassonetti e smaltimento dei rifiuti ingombranti. Da romatoday.it