Rischio nuove Br l’allarme di Crosetto | l’ultima minaccia in Toscana

Cityrumors.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi l’Italia vive un’escalation di tensioni con episodi violenti nelle piazze e attacchi contro istituzioni e stampa che preoccupano le istituzioni Una scritta rossa su un muro giallo, un colpo di spray al cuore dell’Italia. “Spara a Giorgia”, con una firma che fa venire i brividi soltanto a vederla di nuovo comparire: Brigate rosse. Questa la scritta apparsa stamattina a Marina di Pietrasanta, l’elegante cittadina balneare della Versilia, nel cuore proprio di quella regione Toscana che non ha mai mancato di dichiararsi regione rossa.  “Solidarietà a Giorgia. Il linguaggio di odio di certa sinistra fa guadagna. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

rischio nuove br l8217allarme di crosetto l8217ultima minaccia in toscana

© Cityrumors.it - Rischio nuove Br, l’allarme di Crosetto: l’ultima minaccia in Toscana

