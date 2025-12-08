Rischia di morire per insufficienza epatica | la corsa contro il tempo dalla Grecia alle Molinette 18enne salvo grazie a un miracoloso trapianto
Affetto dalla sindrome di Alagille (ALGS), una rara malattia genetica, Marios versava in condizioni estremamente critiche. Ricoverato in ospedale ad Atene nel maggio scorso, le sue condizioni di salute si sono ulteriormente aggravate a novembre. Trasferito in terapia intensiva nell'ospedale di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
