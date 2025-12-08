Rischi del mondo digitale a scuola interviene il Garante

Il Garante della privacy pone precisi paletti per tutelare soprattutto i giovani e il mondo della scuola dai pericoli del digitale. Ne scrive, nell’edizione odierna, “Il Sole 24 Ore”. Rischi del mondo digitale e scuola. Così esordisce il quotidiano economico-finanziario: “Dall’introduzione dell’intelligenza artificiale a scuola alle chat di classe. Dalla pubblicazione dei dati personali online di studenti e docenti all’uso degli smartphone. Dalle iscrizioni, che partiranno a gennaio, alle graduatorie per le assunzioni dei docenti e del personale tecnico-amministrativo. Il Garante della privacy, in un documento di un centinaio di pagine – consultabile sul sito istituzionale https:www. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

