Rischi del mondo digitale a scuola interviene il Garante
Il Garante della privacy pone precisi paletti per tutelare soprattutto i giovani e il mondo della scuola dai pericoli del digitale. Ne scrive, nell’edizione odierna, “Il Sole 24 Ore”. Rischi del mondo digitale e scuola. Così esordisce il quotidiano economico-finanziario: “Dall’introduzione dell’intelligenza artificiale a scuola alle chat di classe. Dalla pubblicazione dei dati personali online di studenti e docenti all’uso degli smartphone. Dalle iscrizioni, che partiranno a gennaio, alle graduatorie per le assunzioni dei docenti e del personale tecnico-amministrativo. Il Garante della privacy, in un documento di un centinaio di pagine – consultabile sul sito istituzionale https:www. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Approfondisci con queste news
A rischio il cielo più buio del mondo: l’appello degli astronomi - facebook.com Vai su Facebook
#FIMAwards La Federazione Motociclistica Internazionale riconosce il valore sportivo fuori discussione di Marc Marquez tributandogli la prima edizione del riconoscimento "FIM Sporting Trophy". Oltre alla medaglia da Campione del Mondo MotoGP 2025, il 9 Vai su X
Lavoro minorile online: i rischi del mondo digitale - Per lavoro minorile si intende un’attività lavorativa svolta al di sotto dell’età minima legale di ammissione all’impiego, come stabilito dalla Convenzione ILO (Organizzazione Internazionale per il ... Si legge su savethechildren.it