Rinviato l’incontro con Castellina Sinistra italiana | A Luciana va la nostra vicinanza

Cesenatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sinistra Italiana Cesena e Arci Romagna comunicano che l’incontro pubblico con Luciana Castellina, previsto per martedì 9 dicembre alle 20.45 presso il Circolo Arci Sant’Egidio (via Madonna dello Schioppo 1473, Cesena), è rinviato a data da destinarsi a causa di sopraggiunti impedimenti personali. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

