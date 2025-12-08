Rinviato l’incontro con Castellina Sinistra italiana | A Luciana va la nostra vicinanza
Sinistra Italiana Cesena e Arci Romagna comunicano che l’incontro pubblico con Luciana Castellina, previsto per martedì 9 dicembre alle 20.45 presso il Circolo Arci Sant’Egidio (via Madonna dello Schioppo 1473, Cesena), è rinviato a data da destinarsi a causa di sopraggiunti impedimenti personali. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
