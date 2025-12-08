Rinnovabili in frenata | -27% nel 2025

Imolaoggi.it | 8 dic 2025

Dopo anni di crescita, il settore registra un calo del 27% nelle nuove installazioni: da gennaio a ottobre. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Rinnovabili in frenata: -27% nel 2025

