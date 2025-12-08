Rinasce il Concerto bandistico Città di Sant’Eusanio del Sangro un progetto che unisce tradizione e giovani talenti
Sant’Eusanio del Sangro compie un passo importante nel panorama culturale e musicale abruzzese, viene ricostituito ufficialmente il Concerto bandistico Città di Sant’Eusanio del Sangro, un progetto che unisce tradizione, giovani talenti e una forte volontà di valorizzare il territorio attraverso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
