Rimpatri migranti l’Europa cambia rotta | via libera agli hub nei Paesi terzi
Bruxelles dice sì alla stretta sui migranti irregolari. Il Consiglio Ue Affari Interni ha approvato il nuovo regolamento che semplifica e accelera le procedure di rimpatrio e consente agli Stati membri di istituire centri di accoglienza in Paesi terzi. Spagna, Francia, Grecia e Portogallo hanno votato contro, ma la maggioranza qualificata è stata raggiunta. Una svolta che ridisegna la gestione dei flussi migratori nel continente. La decisione arriva in un momento particolare: gli arrivi irregolari sono in calo, ma il tema domina l’agenda politica europea. Il Consiglio ha modificato il regolamento Ue 20241348 per quanto riguarda l’applicazione del concetto di “paese terzo sicuro”, strumento che permette di respingere una domanda di asilo senza esaminarne il merito quando il richiedente avrebbe potuto ottenere protezione internazionale altrove. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
