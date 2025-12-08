Rimonta vincente e secondo successo di fila | la Sba batte la Virtus Siena al Palasport Estra
Secondo successo consecutivo per il Centro Tecnico BM Arezzo che al Palasport Estra rimonta nell'ultimo quarto e si porta a casa una gran vittoria contro la Stosa Virtus Siena, terza forza del campionato. Con questa affermazione la formazione amaranto sale a quota 6 punti in classifica dopo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
