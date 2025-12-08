Rigassificatore i primi mesi Quindici carichi ricevuti per 1,5 miliardi di metri cubi di gas

Il 2025 è un anno da record per Snam e per il gas naturale liquefatto. Nei primi nove mesi, con riferimento agli asset detenuti al 100% dal Gruppo, la società ha registrato una crescita del 55% nei volumi di Gnl rigassificato, pari a 5,44 miliardi di metri cubi, grazie alla piena operatività della nave BW Singapore, ormeggiata al largo di Porto Corsini, e agli impianti di Piombino e Panigaglia (La Spezia). Ma Snam partecipa e cogestisce anche gli impianti di Livorno e Rovigo, il cui contributo porta il gas complessivamente rigassificato dall’Italia nei primi 9 mesi a 15,1 miliardi di metri cubi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

