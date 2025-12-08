Riflettori sul condominio Come gestire gli attriti tra vicini Strategico l’amministratore
Firenze, 8 dicembre 2025 – Le discussioni in condominio troppo spesso partono dal nulla per arrivare, nei casi estremi, a fatti di cronaca nera. La figura centrale e dirimente, in tutti questi casi, è l’amministratore che deve essere un professionista autorevole e credibile. Viceversa, la scarsa attenzione a eventuali campanelli di allarme può generare un’escalation inarrestabile di fatti e di eventi che portano a vere e proprie faide all’interno del condominio. Eppure è documentato come la vita serena dello stabile sia uno degli indici del buon stile di vita. Ne parliamo con l’avvocato Luca Santarelli, esperto in tematiche condominiali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Riflettori sul condominio. Il conto per il riscaldamento, come suddividere le fatture
Riflettori sul condominio. Finestre, tende, balconi, le regole per non litigare
Riflettori sul condominio. Il conto del riscaldamento. Come ripartire le spese
A Cagliari e Selargius riflettori sulla danza contemporanea. Dal 6 al 14 dicembre la prima edizione di Corfuentes #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Riflettori sul condominio. La giungla del parcheggio. Come gestire le aree comuni - «Le ragioni sono plurime, le due principali possiamo individuarle nel fatto che molti edifici sono sforniti di posti auto o, quelli edificati sino agli ... Segnala lanazione.it
Riflettori sul condominio. Bollette non pagate. La morosità ricade su tutti - Le utenze possono costituire un problema a livello condominiale ed essere motivo di discussioni e disagi. Da lanazione.it