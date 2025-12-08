Firenze, 8 dicembre 2025 – Le discussioni in condominio troppo spesso partono dal nulla per arrivare, nei casi estremi, a fatti di cronaca nera. La figura centrale e dirimente, in tutti questi casi, è l’amministratore che deve essere un professionista autorevole e credibile. Viceversa, la scarsa attenzione a eventuali campanelli di allarme può generare un’escalation inarrestabile di fatti e di eventi che portano a vere e proprie faide all’interno del condominio. Eppure è documentato come la vita serena dello stabile sia uno degli indici del buon stile di vita. Ne parliamo con l’avvocato Luca Santarelli, esperto in tematiche condominiali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riflettori sul condominio. Come gestire gli attriti tra vicini. Strategico l’amministratore