Ridere delle tragedie torna il Gran Varietà di Casa Fools più grottesco che mai
Torna il Gran Varietà di Casa Fools e quest'anno la direzione artistica ha deciso di fare quello che sa fare meglio: ridere delle tragedie. Sul palco la famiglia allargata di Casa Fools: Luigi Orfeo, Roberta Calia e Stefano Sartore in tre performance inedite, insieme a Paola Bertello, pronta non. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ogni tanto mi chiedo cosa spinga certe persone a scrivere, commentare o ridere davanti a tragedie dove qualcuno ha perso la vita. Qual è il senso? Il nesso? Il motivo reale dietro tutto questo? Davvero si può arrivare a tanto per un po’ di visibilità, per un like, - facebook.com Vai su Facebook
Facciamo ridere. Non c’è alcuna idea di calcio, nessuna grinta. Se poi ci segnano con un tiro sbagliato e un rimbalzo su una spalla, il disegno della tragedia è completo. Grazie a chi ha costruito questo obbrobrio. Grazie a chi non ha richiamato Raffaele Pallad Vai su X