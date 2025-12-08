Sandro Giacobbe. semplicemente un grande! Parlare di Sandro Giacobbe vuol dire evocare una stagione irripetibile della musica italiana, non abbiamo dubbi. Una stagione ricca di emozioni, composta di melodie magiche che hanno attraversato generazioni e generazioni, nonché testi super capaci di raccontare emozioni universali, a 360 gradi. Ebbene sì, la nostra intervista esclusiva, alcuni anni fa, alle Olimpiadi del Cuore (nella splendida location dell’Hotel Negresco Forte dei Marmi dove Giacobbe alloggiava con altri artisti della kermesse benefica fortemarmina), rimarrà per sempre impressa quale un momento toccante, di autentica condivisione. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Ricordo del grande Giacobbe: l’intervista a Hotel Negresco Forte dei Marmi