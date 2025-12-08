Ricochet non sta solo indossando una cintura: è convinto di essere il punto centrale del futuro della AEW, e non ha avuto alcun problema a dirlo chiaramente. In un’intervista con The Sportster sul suo regno da primo AEW National Champion, ha spiegato perché ritiene di essere la figura più importante della compagnia in termini di valore, rilevanza e capacità di generare profitti. Ricochet si autoproclama la vera star della AEW. Quando gli è stato chiesto quale tipo di eredità voglia lasciare con questo nuovo titolo, Ricochet non ha abbassato le aspettative, anzi, ha rilanciato, dicendo che non c’è nessuno in AEW più vendibile di lui. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Ricochet: “Sono più grande di qualsiasi campione AEW”