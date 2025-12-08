Rick Owens entra in bagno e no non è uno scherzo | la collaborazione più dark trasforma l’igiene orale in un rituale

Rick Owens ha sempre reso sacro ciò che è quotidiano, ma questa volta ha deciso di spingersi dove nessuna maison avant-garde era arrivata prima: la bocca. Il designer californiano, maestro indiscusso di nero, drappeggi estremi e silhouette che sembrano uscite da un sogno distopico, ha unito le forze con Selahatin, brand di oral care artigianale con un’estetica fortemente sensoriale, per una collaborazione che trasforma lo spazzolino in un oggetto da culto. Rick Owens e la sua nuova collab di oral care con Selahatin. Il risultato è una collezione in edizione limitata che non sembra semplicemente pensata per l’igiene, ma per essere vissuta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

