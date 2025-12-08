Ricerca | dal Ministero oltre 26 milioni di euro per sostenere progetti di Università Normale e Sant' Anna

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha destinato oltre 26 milioni di euro per sostenere progetti di università e istituti di ricerca, tra cui Normale e Sant'Anna. A queste risorse si aggiungono oltre 44 milioni di euro assegnati alle istituzioni toscane tramite il terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza, premiando 35 progetti nel settore della ricerca.

In arrivo oltre 44 milioni di euro per le istituzioni universitarie e di ricerca della Toscana, che si sono aggiudicate 35 progetti nel terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (FIS 3). Il finanziamento rientra nel programma dedicato al sostegno della ricerca di base più innovativa. A. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

