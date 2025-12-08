Ricerca dal Ministero 35,8 milioni alla Campania | fondi anche per Unisa

Salernotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In arrivo 35,8 milioni di euro per le istituzioni universitarie e di ricerca della Campania, che si sono aggiudicate 28 progetti nel terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (FIS 3). Il finanziamento rientra nel programma dedicato al sostegno della ricerca di base più innovativa. A livello. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

