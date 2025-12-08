Perugia, 8 dicembre 2025 – In arrivo 1,5 milioni di euro per le istituzioni universitarie e di ricerca dell’Umbria, che si sono aggiudicate un progetto nel terzo bando del Fondo italiano per la scienza (Fis 3). Il finanziamento rientra nel programma dedicato al sostegno della ricerca di base più innovativa. A livello nazionale, il ministero dell’Università e della Ricerca - riferisce una sua nota - ha esaminato più di 5.000 proposte, selezionandone 326 per un investimento complessivo superiore a 432 milioni di euro. Lo stanziamento per l’Umbria. Per l’Umbria, lo stanziamento di 1.509.600 euro riguarda 1 progetto dell’Università di Perugia nel settore Physical sciences and engineering, rientrante nella categoria Advanced Grant, in quanto presentato da ricercatori affermati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ricerca, boccata d’ossigeno. In arrivo 1,5 milioni di euro per le istituzioni universitarie