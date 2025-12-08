Giuseppe Cacciapuoti, in arte Revelè, è un giovane artista partenopeo che si affaccia sulla scena musicale portando brani che spaziano dal pop elettronico alle sonorità urban. Il suo secondo singolo, uscito il 10 ottobre, si intitola Himalaya. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato su questo brano e sui progetti futuri. Intervista al cantante Revelè. Nato a Napoli nel 1997, Revelè ha iniziato la sua carriera come attore per poi dedicarsi totalmente alla musica. Il suo singolo “HIMALAYA”, distribuito da Artist First e prodotto da Mario Meli (produttore di artisti come Annalisa, Alfa e Clementino), racconta un po’ la storia di tutti noi, di chi ha un sogno e fa di tutto per realizzarlo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Revelè presenta il suo singolo Himalaya: “Dedicato a chi ha un sogno. Il mio è vivere di arte, fare concerti, esibirmi in Piazza del Plebiscito e a Sanremo”